لحم بعجين تركي

يشتهر المطبخ التركي بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير فخارة اللحم بالعجين، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو كباب حلة.

بصلة حمراء.

3 فصوص ثوم.

2 ثمرة فلفل ألوان.

2 ملعقة زبد.

ملعقة بهارات.

1/4 ملعقة فلفل أسود.

ملعقة زعتر.

بصلة صغيرة.

2 ملعقة معجون طماطم.

كوب مرقة.

عجينة جاهزة.

بيضة.

حبة البركة.

خطوات التحضير

- قومي بتقطيع البصل والثوم والفلفل الألوان للتجهيز.

- ضعي إناء على النار به الزبد، وعندما يسخن نضع مكبات اللحم، ثم أضيفي البهارات والفلفل والزعتر والبصل ومعجون الطماطم والفلفل الرومي ونتبل الخليط بالملح، ثم نضيف المرقة، وعند بداية غليانه قومي بوضعه في الطاجن وغطيه.

- نغطي الطاجن بالعجين ونغرز الشوكة على الأطراف وندهن الوجه بصفار البيض وعليه ملح وفلفل أسود ونرش الوجه بحبة البركة، وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يحمر العجين ثم يفتح العجين ويصبح جاهزًا للتقديم.