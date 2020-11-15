لحم بعجين تركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 04:06 مساء

يشتهر المطبخ التركي بأشهى المأكولات وأطيبها، لذلك نُقدِّم إليكِ اليوم طريقة سهلة لتحضير فخارة اللحم بالعجين، تعرَّفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو كباب حلة.
بصلة حمراء.
3 فصوص ثوم.
2 ثمرة فلفل ألوان.
2 ملعقة زبد.
ملعقة بهارات.
1/4 ملعقة فلفل أسود.
ملعقة زعتر.
بصلة صغيرة.
2 ملعقة معجون طماطم.
كوب مرقة.
عجينة جاهزة.
بيضة.
حبة البركة.

خطوات التحضير
- قومي بتقطيع البصل والثوم والفلفل الألوان للتجهيز.
- ضعي إناء على النار به الزبد، وعندما يسخن نضع مكبات اللحم، ثم أضيفي البهارات والفلفل والزعتر والبصل ومعجون الطماطم والفلفل الرومي ونتبل الخليط بالملح، ثم نضيف المرقة، وعند بداية غليانه قومي بوضعه في الطاجن وغطيه.
- نغطي الطاجن بالعجين ونغرز الشوكة على الأطراف وندهن الوجه بصفار البيض وعليه ملح وفلفل أسود ونرش الوجه بحبة البركة، وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يحمر العجين ثم يفتح العجين ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»