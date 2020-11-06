كعكة التمر بالشوفان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 نوفمبر 2020, 10:55 صباحا

تتميز كعكة التمر بالشوفان بسهولة تحضيرها ومذاقها الشهي تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان من الدقيق الأبيض.
نصف ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
كوب من الشوفان سريع التحضير.
كوب ونصف من التمر (منزوع النوى ومقطع لمكعبات صغيرة).
كوب سكر بني.
بيضة كبيرة واحدة.
كوب وربع من الحليب السائل.
3 ملاعق كبيرة من الزبدة اللينة.
ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا السائلة.

طريقة التحضير
- سخني الفرن لـ ١٨٠ درجة مئوية وجهزي قالبًا للخبز متوسط الحجم وادهنيه بطبقة رقيقة من الزبدة يليها القليل من الطحين الأبيض لمنع التصاق الكيك بالقالب.
- اخلطي المكونات الجافة التالية معاً (الطحين الأبيض، الباكينج باودر، الملح، السكر) ضيفي الشوفان وقطع التمر إلى الخليط الجاف وامزجيهم معاً وفي وعاء آخر أخفقي البيض مع الحليب، ثم ضيفي الزبدة المذابة والفانيلا إلى المزيج وأخلطيهم جيداً.
- ضيفي المزيج السائل للمزيج الجاف بالتدريج وقلبي المكونات حتى يتجانس خليط كيكة التمر بالشوفان جيداً.
- أسكبي مزيج كيكة التمر بالشوفان في الصينية المحضرة للخبز، وأدخليها للفرن لمدة 40 -50 دقيقة أو حتى ينضج الكيك (يُمكنكِ اختبار النضج بعد مرور 20 دقيقة بإدخال سكين نظيف بمنتصف قالب الكيك وخروجه نظيفاً وخالياً من الشوائب).
- بعد إخراج الكيك الناضج من الفرن اتركيه يبرد لمدة 10دقائق ثم غلفيه بالنايلون لمدة 6 ساعات للحصول على مذاق شهي.

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