محشي كوسا بالدجاج

الكوسا المحشية بالدجاج الشهية (الإنترنت)

تختلف حشوات الكوسا من طبق لآخر، واليوم نقدم لك طريقة تحضير الكوسا المحشية بالدجاج، لتعديها في مطبخك.

المكونات والمقادير

لحم دجاج مفروم

ثمار كوسا (حسب عدد الأفراد)

كوب زيت

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

مرقة الدجاج

فلفل أسود

بصلة مفرومة

ثوم مفروم

طماطم مكعبات

كوب بقسماط مطحون

ريحان لمفروم

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

الطريقة

نقوم بتسخين الفرن إلى 190 درجة مئوية.

ثم نقطع الكوسا إلى نصفين طولا ونفرغها ونحتفظ باللب.

ويطهى الدجاج حتي يتحمر قليلًا الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

وأخيرا نضيف الفلفل الأخضر ومرقة الدجاج والفلفل الأسود ولب الكوسة المفروم والبصل والثوم، ويطهى حوالى 5 دقائق.. ثم يقدم وصحتين.

- ثم يقلب معهم الطماطم، والبقسماط المطحون والجبن البارميزان والريحان وتحشى بهم الكوسا.

- توضع الكوسا في صينية، وتدخل الفرن حوالي 30 دقيقة.

- تقدم بجانب الأرز وصحتين.