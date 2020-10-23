معكرونة بالشاورما

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تعرفي معنا طريقة تحضير المعكرونة بالشاورما وأعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي مع عائلتك من صنع يديك وفقًا لموقع «دليل الطبخ العربي».

المكونات

1/2 كيلو لحم بقري شرائح رفيعة

2 بصل مُقطع إلى شرائح رفيعة

ملح

ملعقة كبيرة من تتبيلة الشاورما

للمكرونة

1/2 كيلو من المكرونة (إسباجيتي)

2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم

2 ملعقة كبيرة من صلصة الترياكي

1/2 ملعقة صغيرة من الشطة الخشنة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الطحينة

3 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

سمسم محمص للتزيين

لتتبيلة الشاورما

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

1/2 ملعقة صغيرة من الحبهان (هيل) المطحون

1/4 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1/4 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من الطحينة

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير

لشاورما اللحم

- قومي بخلط مقادير التتبيلة في وعاء عميق مع التقليب الجيد حتى تتداخل المكونات تمامًا

- قومي بدعك البصل جيدًا بالملح وملعقة كبيرة من بهارات الشاورما حتى يخرج بعض السائل من البصل.

- ثم ضعي طبقة من شرائح اللحم في وعاء، ثم تُوضع طبقة من البصل المتبل، وتكرر الطريقة حتى الانتهاء من كل الكمية، وتغطى وتترك في الثلاجة لمدة يوم أو يومين.



للمكرونة مع الشاورما

- اسلقي المكرونة في ماء مغلي بحيث يغطيها، وتترك على نار متوسطة مع التقليب إلى أن تنضج ثم تُصفى.

- ثم قومي بوضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة، ثم يضاف اللحم مع البصل المتبل على دفعات ويغطى ويترك لمدة 15 دقيقة أو حتى تمام النضج.

- ضيفي الإسباجيتي وصلصة الترياكي والشطة مع التقليب الجيد حتى تتداخل المكونات.

- قومي بإذابة الطحينة في الماء الدافئ، وتضاف للخليط مع نصف كمية البقدونس، ثم تقلب جيدًا، وتغطى وتترك لمدة 5 دقائق وتصبح جاهزة للتقديم.