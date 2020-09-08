حساء الحمص السوري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020, 12:04 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء الحمص من المطبخ السوري واضيفي معه الثوم، لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوبان حمص
حبة بصل مفروم خشن
حبتان طماطم مكعبات
معلقة صغيرة ثوم مفروم
ملح
كمون
رشة زعتر
زيت
ماء

طريقة التحضير
- يغسل الحمص جيدًا، وينقع في الماء ليلة كاملة.
- يوضع الزيت في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل ويقلب البصل حتى يذبل، ثم يضاف إليه الثوم، ويقلب حتى يصفر.
- تضاف الطماطم، ويقلب مرة أخرى، ثم يوضع الحمص.
- تقلب جمع المكونات جيدًا، ثم يضاف الماء وتترك على النار حتى تنضج، ثم تتبل بالملح والكمون حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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