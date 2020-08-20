بفتيك السمك في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 09:05 صباحا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير السمك بفتيك لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة كإمداد الجسم بالفيتامينات والـ«أوميغا 3».
تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو غرام شرائح سمك فيليه.
3 بيضات مضروبة جيدًا.
ملح وفلفل ورشة كمون ورشة بابريكا ورشة كركم.
عصير ليمونتين.
كوب بقسماط مخلوط بنصف كوب دقيق.
زيت خفيف للقلي

طريقة التحضير
- نتبل السمك بالملح والفلفل والكمون والبابريكا والكركم، ونقوم بضرب البيض مع قليل من الملح.
- نقوم بغمس قطع السمك في البيض، واحدة بواحدة، مع التأكد أن كل قطعة قد غطاها البيض من كل جنب تبقى هكذا نحو نصف ساعة أو أكثر ونرفع البوفتيك من البيض، ثم نضغط على قطع السمك من الجانب في البقسماط المخلوط بالدقيق حتى نهاية الكمية.
- ثم نقوم بالقلي في زيت متوسط الحرارة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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