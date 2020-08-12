فطيرة المفروم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 12:13 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير فطيرة اللحم المفروم مع البصل والطماطم من المطبخ الأوربي لتعديها في مطبخك وفقــًا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب كبير دقيق أبيض
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/3 كوب كبير زبدة أو سمن
4 ملاعق كبيرة ماء بارد
الحشو
1/2 كوب كبير طماطم مقطعة
1/2 كوب كبير بصل مقطع
3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن
1/3 كوب كبير دقيق أبيض
1/2 ملعقة صغيرة زعتر
كوب كبير شوربة لحم
كوب كبير جزر وبسلة مقطعة
كوبان كبيران من لحم مفروم

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق والملح.
- يوضع الدقيق في بولة المضرب الكهربائي ثم يضاف إليه الزبد ويخلط المزيج لمدة دقيقتين.
- نضع الماء البارد على مزيج الدقيق والزبدة ونخلط بالمضرب مرة أخرى.
- نقوم بتشكيل العجين باليد على شكل كرة حتى نحصل على كرتين ثم نضعهما على طاولة المطبخ وبها القليل من الدقيق.
- تفرد العجينة بالنشابة يمينا ويسارا، وفوق وأسفل حتى الحصول على شكل دائرة متساوية الأطراف.
- في مقلاة على نار متوسطة نضع اللحم والبصل ثم يتبل اللحم بالزعتر والملح ويقلب المزيج جيدًا ثم تترك حتى تنضج.
- نزيل أي دهون أو زيت متبق من اللحم ونلقيها خارجًا بواسطة ملعقة ويضاف الجزر والبسلة وشوربة اللحم على اللحم المفروم في المقلاة ويقلب حتى ينضج المزيج.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.
-نضع العجين في صينية مستديرة حسب حجم العجين.
- ثم نضع مزيج اللحم بها ونغطيها بالعجينة الأخرى ونضغط على الأطراف حتى تلتصق ببعضها.
- نضع الفطيرة في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ