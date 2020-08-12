فطيرة المفروم

نقدم إليك طريقة تحضير فطيرة اللحم المفروم مع البصل والطماطم من المطبخ الأوربي لتعديها في مطبخك وفقــًا لموقع «شملولة».
المكونات
كوب كبير دقيق أبيض
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1/3 كوب كبير زبدة أو سمن
4 ملاعق كبيرة ماء بارد
الحشو
1/2 كوب كبير طماطم مقطعة
1/2 كوب كبير بصل مقطع
3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن
1/3 كوب كبير دقيق أبيض
1/2 ملعقة صغيرة زعتر
كوب كبير شوربة لحم
كوب كبير جزر وبسلة مقطعة
كوبان كبيران من لحم مفروم
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق والملح.
- يوضع الدقيق في بولة المضرب الكهربائي ثم يضاف إليه الزبد ويخلط المزيج لمدة دقيقتين.
- نضع الماء البارد على مزيج الدقيق والزبدة ونخلط بالمضرب مرة أخرى.
- نقوم بتشكيل العجين باليد على شكل كرة حتى نحصل على كرتين ثم نضعهما على طاولة المطبخ وبها القليل من الدقيق.
- تفرد العجينة بالنشابة يمينا ويسارا، وفوق وأسفل حتى الحصول على شكل دائرة متساوية الأطراف.
- في مقلاة على نار متوسطة نضع اللحم والبصل ثم يتبل اللحم بالزعتر والملح ويقلب المزيج جيدًا ثم تترك حتى تنضج.
- نزيل أي دهون أو زيت متبق من اللحم ونلقيها خارجًا بواسطة ملعقة ويضاف الجزر والبسلة وشوربة اللحم على اللحم المفروم في المقلاة ويقلب حتى ينضج المزيج.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.
-نضع العجين في صينية مستديرة حسب حجم العجين.
- ثم نضع مزيج اللحم بها ونغطيها بالعجينة الأخرى ونضغط على الأطراف حتى تلتصق ببعضها.
- نضع الفطيرة في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.