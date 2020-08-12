فطيرة المفروم

نقدم إليك طريقة تحضير فطيرة اللحم المفروم مع البصل والطماطم من المطبخ الأوربي لتعديها في مطبخك وفقــًا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب كبير دقيق أبيض

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/3 كوب كبير زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة ماء بارد

الحشو

1/2 كوب كبير طماطم مقطعة

1/2 كوب كبير بصل مقطع

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

1/3 كوب كبير دقيق أبيض

1/2 ملعقة صغيرة زعتر

كوب كبير شوربة لحم

كوب كبير جزر وبسلة مقطعة

كوبان كبيران من لحم مفروم

طريقة التحضير

- في بولة كبيرة الحجم يخلط كل من الدقيق والملح.

- يوضع الدقيق في بولة المضرب الكهربائي ثم يضاف إليه الزبد ويخلط المزيج لمدة دقيقتين.

- نضع الماء البارد على مزيج الدقيق والزبدة ونخلط بالمضرب مرة أخرى.

- نقوم بتشكيل العجين باليد على شكل كرة حتى نحصل على كرتين ثم نضعهما على طاولة المطبخ وبها القليل من الدقيق.

- تفرد العجينة بالنشابة يمينا ويسارا، وفوق وأسفل حتى الحصول على شكل دائرة متساوية الأطراف.

- في مقلاة على نار متوسطة نضع اللحم والبصل ثم يتبل اللحم بالزعتر والملح ويقلب المزيج جيدًا ثم تترك حتى تنضج.

- نزيل أي دهون أو زيت متبق من اللحم ونلقيها خارجًا بواسطة ملعقة ويضاف الجزر والبسلة وشوربة اللحم على اللحم المفروم في المقلاة ويقلب حتى ينضج المزيج.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.

-نضع العجين في صينية مستديرة حسب حجم العجين.

- ثم نضع مزيج اللحم بها ونغطيها بالعجينة الأخرى ونضغط على الأطراف حتى تلتصق ببعضها.

- نضع الفطيرة في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.