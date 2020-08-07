دجاج بالمستردة والزبادي في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 12:29 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج مع المستردة والزبادي في الفرن؛ لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
دجاجتان، مقسمة.
1/2 كوب زبادي.
ملعقة كبيرة مستردة.
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
ثوم بودرة.
ثمرة بصل مبشور.
عصير ليمون.
زعتر.
صلصة طماطم.
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
شطة.

طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم اخلطي البصل والطماطم والزيت والزبادي.
- أضيفي المستردة والثوم والزعتر والليمون والملح والفلفل والشطة وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي الدجاج في التتبيلة وتبليها جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة طوال الليل وضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم .

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