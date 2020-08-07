دجاج بالمستردة والزبادي في الفرن

تعرفي معنا على طريقة تحضير الدجاج مع المستردة والزبادي في الفرن؛ لتعديه في مطبخكِ بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة وذلك وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
دجاجتان، مقسمة.
1/2 كوب زبادي.
ملعقة كبيرة مستردة.
ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.
ثوم بودرة.
ثمرة بصل مبشور.
عصير ليمون.
زعتر.
صلصة طماطم.
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
شطة.
طريقة التحضير
- في بولة كبيرة الحجم اخلطي البصل والطماطم والزيت والزبادي.
- أضيفي المستردة والثوم والزعتر والليمون والملح والفلفل والشطة وقلبي حتى تمام الاختلاط.
- ضعي الدجاج في التتبيلة وتبليها جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة طوال الليل وضعي الدجاج في الفرن حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم .