فيتوتشيني بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 12:16 مساء


المكرونة الفيتوتشينى أكلة معروفة عالميا، إليك اليوم طريقة عمل الفيتوتشيني بالدجاج مثل المطاعم، حسب وصفة «شملولة».

المكونات والمقادير:
عبوة مكرونة فيتوتشيني 
مشروم
ملح
فلفل
ثوم مفروم
ملعقة سمنة
جبن موتزاريلا
1/2 صدر دجاج (مقطعه قطع صغيرة)
200 جرام كريمه لباني
ملعقة صغيرة سكر
نعناع
ريحان

طريقة التحضير:
في إناء على النار به ماء وملح وملعقة زيت أو خل، نقوم بسلق المكرونة الفيتوتشيني.
في إناء أخر على النار، نضع الدجاج ونقوم بتشويحه.

الصوص:
في إناء على النار نضع السمنة والثوم المفروم والمشروم ونقلب جيدًا لتشويحهم.
ثم نضع عليهم الكريمة اللباني والملح والفلفل وملعقة صغيرة سكر ونقلبهم جيدًا من 3-5 دقائق على نار هادئة حتى يصبح الصوص ثقيل.
نقوم بتصفية المكرونة من الماء في مصفاه داخل حوض المطبخ ولا نقوم بغسلها تحت الماء.
نضع المكرونة في طبق التقديم ونضع على وجهها الدجاج ثم الصوص.
نرش الجبن الموزاريلا على الوجه ونزينه بالنعناع والريحان.. وصحتين.

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