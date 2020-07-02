حلى كريمة الموز

حلى كريمة الموز (ارشيفية:انترنت)

استغلي موسم الفاكهة وحضري أشهى الحلويات الغربية المميزة، نقدم إليك اليوم طريقة تحضير حلى كريمة الموز بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات

- للتزيين:

كريمة: كوب (مخفوقة)

- طحين: تلت كوب

- سكر: ثلاثة أرباع الكوب

- ملح: ربع ملعقة صغيرة

- صفار البيض: 2 حبة (مخفوق)

- حليب: كوبان ونصف

- الزبدة: 3 ملاعق كبيرة (بحرارة الغرفة)

- الفانيليا: ملعقتان صغيرتان

- الموز: 4 حبات (مقطع شرائح)

- بسكويت: عبوة (مكسر)

طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين مع السكر والملح في قدر.

2. أضيفي صفار البيض المخفوق والحليب وضعي القدر على نار متوسطة.

3. أضيفي ملعقتين من الزبدة وحركي بواسطة الخفاقة اليدوية حتى يبدأ الخليط يظهر فقاعات ويصبح سميكا.

4. أزيلي القدر عن النار وحركي.

5. أضيفي الفانيليا وملعقة الزبدة المتبقية وحركي.

6. ضعي طبقة من البسكويت في أكواب التقديم ثم طبقة من الحشوة وشرائح الموز ثم طبقة كريمة.

7. أعيدي الكرة لعمل عدة طبقات وزيني الوجه بالكريمة وشرائح الموز.

8. ضعي الأكواب في الثلاجة لمدة 3 ساعات.