تورتيلا بالسجق والجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 12:20 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير خبز التورتيلا مع السجق و الجبن والفلفل.
تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 خبز تورتيلا
ربع كوب زبد مذاب
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
معلقة كبيرة زعتر مجفف
معلقة صغيرة ريحان مجفف
الحشو:
6 أصابع سجق مقطع
2 حبة فلفل حار مقطع
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
ربع كوب
صلصة بيتزا
زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.
- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبنة، وتخلط جيداً.
- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيداً حتى يختلط تماماً ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبدة، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.
- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.
- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضها في صينية غير قابلة للالتصاق.
- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبنة الشيدر ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

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