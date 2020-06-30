تورتيلا بالسجق والجبن

نقدم إليك طريقة تحضير خبز التورتيلا مع السجق و الجبن والفلفل.

تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 خبز تورتيلا

ربع كوب زبد مذاب

ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة

معلقة كبيرة ثوم مفروم

معلقة كبيرة زعتر مجفف

معلقة صغيرة ريحان مجفف

الحشو:

6 أصابع سجق مقطع

2 حبة فلفل حار مقطع

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

ربع كوب

صلصة بيتزا

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة التحضير

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.

- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبنة، وتخلط جيداً.

- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيداً حتى يختلط تماماً ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبدة، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.

- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.

- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.

- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضها في صينية غير قابلة للالتصاق.

- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبنة الشيدر ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.