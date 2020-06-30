تورتيلا بالسجق والجبن

نقدم إليك طريقة تحضير خبز التورتيلا مع السجق و الجبن والفلفل.
تعلمي الطريقة معنا واعديها بنفسك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 خبز تورتيلا
ربع كوب زبد مذاب
ربع كوب جبنة بارميزان مبشورة
معلقة كبيرة ثوم مفروم
معلقة كبيرة زعتر مجفف
معلقة صغيرة ريحان مجفف
الحشو:
6 أصابع سجق مقطع
2 حبة فلفل حار مقطع
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
ربع كوب
صلصة بيتزا
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويوضع التورتيلا على سطح نظيف، ويقطع مثلثات متوسطة الحجم.
- يوضع الزبد في بولة، ويضاف إليه الثوم والزعتر والريحان والجبنة، وتخلط جيداً.
- تغمس مثلثات التورتيلا في الخليط، وتقلب جيداً حتى يختلط تماماً ويرص التورتيلا في صينية مبطنة بورقة زبدة، ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق.
- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيه السجق ويقلب حتى يتشوح، ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود.
- يقلب السجق حتى ينضج، ثم يرفع من على النار.
- يخرج التورتيلا من الفرن، ويرص فوق بعضها في صينية غير قابلة للالتصاق.
- توزع فوقه الصلصة، ثم يوضع السجق والهالوبينو والجبنة الشيدر ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.