اللوز بالحليب لتقوية المناعة ومحاربة العطش

اللوز من المكسرات الغنية بالمواد المغذية للجسم والتي تعمل على بنائه وتقوية المناعة كما انه يعمل على محاربة العطش الذي نشعر به ساعات الصيان ؛ لذلك نقدم إليك طريقة تحضير عصير اللوز بالحليب لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

150 غرامًا لوز

2 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة سكر