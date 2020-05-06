اللوز بالحليب لتقوية المناعة ومحاربة العطش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:32 صباحا

اللوز من المكسرات الغنية بالمواد المغذية للجسم والتي تعمل على بنائه وتقوية المناعة كما انه يعمل على محاربة العطش الذي نشعر به ساعات الصيان ؛ لذلك نقدم إليك طريقة تحضير عصير اللوز بالحليب لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات
150 غرامًا لوز
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة سكر

طريقة التحضير
- انقعي اللوز في الماء المغلي لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.
- قشرى اللوز.
- ضعيه في الخلاط وضعي عليه الحليب والسكر.
- ثم صفيه باستخدام قماش نظيف أو مصفاة دقيقة جدًا، ويفضل القماش.
- ثم أعيدي اللوز إلى الخلاط وأضيفي عليه القليل من الحليب واخلطيه مرة أخرى وصفيه حتى يخرج عصيره تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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