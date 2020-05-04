قائمة طعام اليوم الحادي عشر من رمضان

نُقدِّم إليكِ قائمة طعام سهلة التحضير، تحتوي على وجبة رئيسية وسلطة ومقبلات وحلوى لتساعدكِ على اختيار أصناف مائدتكِ في اليوم الحادي عشر أيام شهر رمضان تعرَّفي عليها معنا.

سلطة الطماطم

نُقدِّم إليكِ اليوم طبقًا جانبيًّا من المطبخ التركي وهي سلطة الطماطم، ويمكن تقديمها مع لحم أو دجاج مشوي.

المكونات

كوب ونصف جوز «مفروم خشن».

نصف كوب دبس الرمان.

ربع كوب زيت الزيتون.

ملح.

6 ثمرات طماطم «كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات»

البصل الأخضركوب «مفروم».

كوبا معدنوس «طازج ومفروم».

كوب نعناع «طازج ومفروم».

ثمرة خيار.

فلفل أخضر حار: قرن «مفروم».

طريقة التحضير

- سخني الفرن على حرارة 350 درجة ثم ضعي الجوز في طاجين مبطنة بورق الزبدة وأدخليه الفرن لمدة 8 دقائق حتى يتحمر ويتحمص ثم أزيليه من الفرن واتركيه ليبرد.

- اخلطي دبس الرمان مع زيت الزيتون والملح في طبق، ثم اخلطي الطماطم والنعنع والبصل الأخضر والبقدونس والخيار والفلفل الحار في طبق واسع.

- اضيفي مزيج دبس الرمان والزيت والملح .

القلاية

القلاية من الوجبات الليبية التي يكثر تحضيرها على مائدة رمضان تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لكتاب «ماء وملح على أضواء المطبخ الليبي» لمحمد ونجاة المغيربي الصادر عن دار «الفرجاني».

المكونات

كيلو لحم.

كيلو كبد.

ثلاثة أعواد قرنفل.

كوب زيت.

كوب سمن .

قليل من الملح والفلفل الأحمر.

طريقة التحضير

- يقطع اللحم والكبد إلى مكعبات ثم يغسل ويترك بمصفاة حتى يتم التخلص من الماء تمامًا ثم تنقل إلى وعاء وتوضع على النار بعد أن نضيف إليها القليل من الملح وثلاثة أو أربعة أعواد قرنفل ويترك على النار حتى ينضج اللحم فنضيف كوبي زيت وكوبي سمن مع القليل من الفلفل الأحمر ويقلب على النار حتى تنضج ويتم التخلص من الماء وتصبح جاهزة للتقديم.

معكرونة جارية

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير معكرونة جارية، حسب وصفة «سوبر ماما».

المكونات

كيلو معكرونة صغيرة

كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة

3 أكواب من الماء المغلي

¼ كوب زيت

2 ثمرة فلفل أخضر حار منزوع البذر

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

4 ثمرات طماطم متوسطة مقشرة ومفرومة ناعمًا

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

- صفي الطماطم من القشر والبذر، واتركيها جانبًا.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي اللحم، وقلبيه حتى يتغير لونه.

- أضيفي البصل، وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

- أضيفي الثوم والفلفل الحار، وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي الطماطم المفرومة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا، وقلبي جيدًا.

- غطي القدر واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

- ضيفي كوبين من الماء، واتركي اللحم على النار حتى تنضج وارفعي اللحم من المرق، واتركيها جانبًا، ثم ضيفي المعكرونة وباقي الماء، واتركيها لمدة 15 دقيقة حتى تنضج.

- ضيفي اللحم مرةً أخرى، وقلبي جيدًا، لتصبح جاهزة للتقديم.

وافل بالقرفة

نقدم لك طريقة تحضير وافل القرفة الشهي لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 بياض بيض

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/4 كوب سكر ابيض

1/2 كوب سكر بني

2 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب

1/2 كوب زيت نباتي