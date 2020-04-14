حيلة سهلة لمضاعفة فوائد اللوز

يعد اللوز من أنواع المكسارت المتعارف عليها، ويمكن أنّ يمتلك طعماً حلواً أو مرّاً، وذلك اعتماداً على نوع الشجرة.

ويحتوى اللوز على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب و أ والزنك والمغانسيوم لكن هناك حيلة سهلة للغاية تجعل منه مضاعف الفوائد الغذائية وسهل الامتصاص و هي نقعه في المياه طوال الليل قبل استخدامه وتناوله بشكل خام وذلك وفقا لموقع «صحتك».

فوائد نقع اللوز

- يمكنه تقليل عدد الأحماض الموجودة في القشرة، كما يساعد نقعه على جعل العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه أكثر قابلية للامتصاص، وبالتالي يستطيع الجسم الاستفادة من كامل فوائده. وكذلك فإن اللوز المنقوع يحفز نشاط الأنزيمات في الجسم والتي تعمل على تحسين الهضم.

- يجعل اللوز يتمتع بمستويات أعلى من فيتامينات B الأساسية والأنزيمات الهاضمة مثل اللايبيز، واللوز المقشر هو أيضا مصدر جيد للبوتاسيوم والألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة وغير المشبعة، ومستوى منخفض من الدهون المشبعة، كما يوجد الكالسيوم والحديد في اللوز، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية التي يمكنها تحسين الصحة العامة.

- كما يحتوي اللوز المنقوع على مستويات أعلى من حمض الفوليك من اللوز الخام، وحمض الفوليك مهم جدا في الوقاية من عيوب الأنبوب العصبي، لذلك ينصح بتناوله للحامل عند التخطيط للحمل وفي الأشهر الأولى من الحمل.

- ويساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل أعراض الإمساك وعسر الهضم والانتفاخ والمغص.

- يعد اللوز مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، والتي تساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل خطر الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل الروماتويدي.

- يساعد تناول اللوز المنقوع بانتظام على تقوية العظام والحفاظ على الكتلة العظمية ثابتة وقوية، وذلك بسبب غنى اللوز المنقوع بالكالسيوم، والمغنيسيوم المهمين لصحة العظام، وبالتالي حماية الجسم من مرض هشاشة العظام.

طريقة نقع اللوز

قم بإضافة كوبين من اللوز إلى وعاء وتغطيته بالماء الدافئ. وبعد 12 ساعة، يمكنك تصريف الماء وإضافة ملعقتين صغيرتين من الملح، ثم املأ الوعاء بالماء الدافئ مرة أخرى واتركه لمدة 12 ساعة أخرى. وفي نهاية فترة الـ24 ساعة هذه، يمكنك تقشير جلد اللوز بسهولة، ويمكن تخزين هذه اللوز المنقوع لمدة تصل إلى أسبوع من دون أن تفقد أيا من قوتها الغذائية.