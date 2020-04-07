سمك على الفحم

نُقدِّم إليكِ طريقة لتحضير السمك المشوي على الفحم لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة من بروتين وفوسفور يعمل على تغذية الجسم وتقوية مناعته وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

أربع سمكات بوري.

أربعة قرون من الفلفل الأخضر.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

عشرة فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان صغيرتان من الكمون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة.

ملعقتان صغيرتان من السماق.

ثمرتان من الطماطم مفرومتان.

ربع كوب من الخل الأبيض.

كوب من الكزبرة الخضراء، مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من برش الليمون.

ربع كوب من عصير الليمون الحامض.

كمية قليلة من زيت الذرة النباتي.