كوكيز المج

نُقدِّم إليكِ وصفة سريعة لتحضير الكوكيز الشهية على الفطور في المج بالميكرويف.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسكِ وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

نصف كوب من الطحين.

ملعقتان كبيرتان من الزبد.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

صفار بيضتين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 ملاعق كبيرة من رقائق الشوكولاتة.

طريقة التحضير

- اخلطي السكر مع الزبد والفانيليا وصفار البيض والملح في وعاء متوسط الحجم.

- أضيفي الطحين تدريجيًّا مع الاستمرار في التقليب.

بعدها ضعي رقائق الشوكولاته وتابعي التحريك إلى أن تتجانس المكونات.

- صبي المزيج في أكواب مخصصة للميكرويف وأدخليها الميكرويف لمدة دقيقتين.

- ما أن تنضج، أخرجيها من الميكرويف وتصبح جاهزة للتقديم.