سلطة الدجاج و النودلز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 مارس 2020, 12:02 مساء

نقدم إليك طبقا صحيا متكامل العناصر من الخضراوات والبروتين، لتقدميه لعائلتك ويستفيدوا من عناصره الغذائية المتعددة، وهو سلطة الدجاج المقرمشة تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
3 ملاعق كبيرة زبد
عبوة نودلز جاهزة
2 ملعقة كبيرة سمسم
1/4 كوب سكر
1/4 كوب خل أبيض
ملعقة كبيرة زيت نباتي
1/2 ملعقة صغيرة فلفل
2 كوب دجاج مطهو مقطع إلى أصابع صغيرة
1/2 كوب فول سوداني محمص دون دهون
4 حبات بصل أخضر متوسطة،
كوب ملفوف
كوب جزر مبشور

طريقة التحضير
- يذاب الزبد في مقلاة على نار متوسطة الحرارة. يكسر قالب النودلز إلى قطع صغيرة في المقلاة، وتقلب مع الزبد. تطهى النودلز لمدة دقيقتين، مع التقليب المستمر، ويضاف السمسم ويقلب.
- يطهى الخليط لمدة دقيقتين تقريبًا، مع التقليب المستمر، حتى تكتسب النودلز اللون البني الذهبي.
- يخلط السكر مع الخل والزيت والفلفل في وعاء كبير الحجم. تضاف بقية المقادير وخليط النودلز وتقلب وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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