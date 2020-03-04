سلطة الدجاج و النودلز

نقدم إليك طبقا صحيا متكامل العناصر من الخضراوات والبروتين، لتقدميه لعائلتك ويستفيدوا من عناصره الغذائية المتعددة، وهو سلطة الدجاج المقرمشة تعرفي على طريقة تحضيرة معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

3 ملاعق كبيرة زبد

عبوة نودلز جاهزة

2 ملعقة كبيرة سمسم

1/4 كوب سكر

1/4 كوب خل أبيض

ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/2 ملعقة صغيرة فلفل

2 كوب دجاج مطهو مقطع إلى أصابع صغيرة

1/2 كوب فول سوداني محمص دون دهون

4 حبات بصل أخضر متوسطة،

كوب ملفوف

كوب جزر مبشور

طريقة التحضير

- يذاب الزبد في مقلاة على نار متوسطة الحرارة. يكسر قالب النودلز إلى قطع صغيرة في المقلاة، وتقلب مع الزبد. تطهى النودلز لمدة دقيقتين، مع التقليب المستمر، ويضاف السمسم ويقلب.

- يطهى الخليط لمدة دقيقتين تقريبًا، مع التقليب المستمر، حتى تكتسب النودلز اللون البني الذهبي.

- يخلط السكر مع الخل والزيت والفلفل في وعاء كبير الحجم. تضاف بقية المقادير وخليط النودلز وتقلب وتصبح جاهزة للتقديم.

