حضري القريسيني بالسمسم

طريقة إعداد قريسيني أو البقسماط سهلة وسريعة، فتعرفي عليها معنا. إليك المقادير والطريقة، بحسب كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.

المكونات

ربع كوب دقيق

نصف كوب زيت

نصف كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة ملح

ظرف بينغ بودر

ملعقة كبيرة خميرة

زعتر أو كمون (حسب الرغبة)

بياض بيض أو حليب

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات جيدًا وتترك حتى تختمر ثم تبرم مثل الكعك المالح وتبرم على هيئة أصابع رقيقة.

يوضح الطاجين ويدهن ببياض البيض أو الحليب ثم يرش بالملح أو السمسم أو الزعتر أو الكمون.

يوضع في الفرن حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.

