حضري القريسيني بالسمسم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 11:29 صباحا

طريقة إعداد قريسيني أو البقسماط سهلة وسريعة، فتعرفي عليها معنا. إليك المقادير والطريقة، بحسب كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني.

المكونات
ربع كوب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب ماء دافئ
ملعقة صغيرة ملح
ظرف بينغ بودر
ملعقة كبيرة خميرة
زعتر أو كمون (حسب الرغبة)
بياض بيض أو حليب

طريقة التحضير
تخلط جميع المكونات جيدًا وتترك حتى تختمر ثم تبرم مثل الكعك المالح وتبرم على هيئة أصابع رقيقة.
يوضح الطاجين ويدهن ببياض البيض أو الحليب ثم يرش بالملح أو السمسم أو الزعتر أو الكمون.
يوضع في الفرن حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق المدارس والحانات والأماكن العامة في بلدات إيطالية خوفا من فيروس كورونا
دولى
إيران: عدد وفيات فيروس كورونا يرتفع إلى 4 حالات
دولى
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 156 شخصا
دولى
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
تحقيق أممي: الأطراف المتحاربة في جنوب السودان «جوّعت عمداً» السكان
دولى
ضبط 35 كيلوجرام حشيش على شاطئ صبراتة
ليبيا
ليلة دامية في ألمانيا.. 9 قتلى جراء استهداف مقهيين والمتهم عثر عليه ميتا
دولى
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية تكشف خطورة تنظيف الجرح بالكحول