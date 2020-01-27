كعكة الموز والقرفة

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة شهية من الموز والقرفة لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 بيضات

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا

كوبان من السكر

كوب من الزيت النباتي

6 حبات من الموز المهروسة

نصف كوب من عصير البرتقال

كوب من الحليب السائل

نصف ملعقة صغيرة من برش البرتقال

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

كوبان من الطحين

ملعقتان كبيرتان من البايكينغ باودر

طريقة التحضير

- في البداية، اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر على سرعة عالية بواسطة الخلاط الكهربائي.

- أضيفي بعدها الزيت والموز والعصير والحليب وبرش البرتقال والقرفة وتابعي الخفق على سرعة متوسطة.

- من ثم صبّي الطحين والبايكينغ باودر تدريجياً مع الاستمرار في التقليب يدوياً إلى أن تحصلي على مزيج متماسك.

- في قالب الحلوى المدهون بالقليل من الزبد، صبّي المزيج وأدخليه إلى الفرن على حرارة متوسطة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

