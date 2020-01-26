شاورما بسعرات حرارية أقل

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية، نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير شاورما اللحم بسعرات حرارية أقل، للحفاظ على وزنك وإطلالتك.. تعرفي معنا على الطريقة، وفقا لموقع «شهية».

المكوّنات

كيلو غرام لحم فيله مقطّع إلى شاورما

ليمون حامض معصور

زيت نباتي ثلاث ملاعق كبيرة

ملعقتان كبيرتان خل

جوزة الطيب رشّة

2 حبهان حبّ مهروس

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

لتحضير السلطة:

2 بصلة مقطّعة إلى شرائح

سماق- ملعقتان صغيرتان

بقدونس مفروم فرمًا ناعمًا

لتحضير الصوص:

خمس ملاعق كبيرة طحينة

ماء نصف كوب

فصّان ثوم مهروس

خمس ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض

ملح- نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

- انقعي شرائح اللحم والتوابل على الأقل لمدّة ست ساعات، حرّكي المزيج من حين إلى آخر.

- ضعي شرائح اللحم المنقوعة في صينية مغطاة وادخليها إلى فرن حامٍ لمدّة 40 دقيقة أو حتى تنضج، وفي وعاء اخلطي البصل مع السماق والبقدونس.

- اخرجي الشاورما من الفرن وقدّميها ساخنة مع مزيج البصل والبقدونس والسماق.

