تاكو الدجاج المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 ديسمبر 2019, 12:09 مساء

يشتهر المطبخ المكسيكي بأشهى المأكولات وأطيبها نقدم إليك اليوم منه طريقة تحضير تاكو الدجاج. تعرفي إلى الطريقة معنا وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
500 غرام دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة.
ملعقة كبيرة خل أبيض.
كوب خس مفروم.
طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.
بصل مفروم فرمًا ناعمًا.
فلفل ألوان مقطع إلى مكعبات صغيرة.
كزبرة خضراء مفرومة.
جبن شيدر مبشور.
ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة كمون.
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.
أوريغانو.
فلفل حار رشة.
ملح رشة.
خبز تاكو - 6 قطع.

طريقة التحضير
- في وعاء صغير، اخلطي البهارات واتركيها جانبًا.
- ضعي في وعاء آخر الطماطم والفلفل والبصل والكزبرة.
- نكهي بنصف ملعقة صغيرة من مزيج البهارات، اخلطي واتركي المزيج جانبًا.
- اسكبي الخل فوق الدجاج، نكهي بباقي كمية البهارات وحركي.
- حمي قليلا من الزيت في مقلاة وأضيفي إليه الدجاج.
- حركي من وقت إلى آخر حتى ينضج الدجاج تمامًا ثم ارفعي القدر عن النار.
- ضعي في قطعة من التاكو قليلاً من الخس بعدها قليلاً من الدجاج.
- أضيفي قليلاً من مزيج الطماطم وانثري الجبن على الوجه وأعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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