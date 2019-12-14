باذنجان بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 09:46 صباحا

الباذنجان من الخضراوات الشهية والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، كما أنها توفر كثيرا من الفوائد الصحية المغذية، مثل الحديد وفيتامين ك، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير باذنجان محشو بالجبن، لتعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
3 حبات من الباذنجان
كوب من جبنة التشيدر
كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة
ربع كوب من الكبيس المقطع
نصف ملعقة صغيرة من الملح
3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

طريقة التحضير
- في البداية قشري الباذنجان وقطعيه إلى قسمين وفرغي وسطه، وضعي القليل من جبنة الموزاريلا في وسط الباذنجان.
- ثم ضعي طبقة من الكبيس والملح وفوقه طبقة من التشيدر.
- في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، وزعي الباذنجان المحشو، وأدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى تنضج ويذوب الجبن بالكامل، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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