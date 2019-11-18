حضري الحجازية في مطبخك

تعد الحجازية من الحلويات الشرقية الشهيرة السهلى التحضير.

نقدم إليك اليوم خطوات تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوبان من الدقيق

3 أكواب من السميد

كوب زيت أو سمن

كوب ماء دافئ

كيس خميرة

كوب سكر

ملعقتان قرفة مطحونة

طريقة التحضير

- ضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ مع ملعقتي سكر ثم غطيها واتركيها حتى يتم التخمير.

- اخلطي كوب سميد مع كوب سكر مع قرفة وضيفي إليها ملعقتين من الماء، وقلبي الخليط جيدًا للحشو.

- اخلطي ٢ كوب سميد مع ٢ كوب دقيق مع كوب الخميرة وكوب الزيت واعجني الخليط جيدًا.

- قسمي الخليط نصفين وضعي نصف العجين في الصينية ثم الحشو ثم افردي قطعا صغيرة وغطي الحشو حتى تكتمل الصينية. خرمي الخليط بشوكة بحيث يسهل نضجه كاملًا، وأدخليه الفرن حتى ينضج.

