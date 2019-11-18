حضري الحجازية في مطبخك

تعد الحجازية من الحلويات الشرقية الشهيرة السهلى التحضير.
نقدم إليك اليوم خطوات تحضيرها لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان من الدقيق
3 أكواب من السميد
كوب زيت أو سمن
كوب ماء دافئ
كيس خميرة
كوب سكر
ملعقتان قرفة مطحونة
طريقة التحضير
- ضيفي الخميرة إلى الماء الدافئ مع ملعقتي سكر ثم غطيها واتركيها حتى يتم التخمير.
- اخلطي كوب سميد مع كوب سكر مع قرفة وضيفي إليها ملعقتين من الماء، وقلبي الخليط جيدًا للحشو.
- اخلطي ٢ كوب سميد مع ٢ كوب دقيق مع كوب الخميرة وكوب الزيت واعجني الخليط جيدًا.
- قسمي الخليط نصفين وضعي نصف العجين في الصينية ثم الحشو ثم افردي قطعا صغيرة وغطي الحشو حتى تكتمل الصينية. خرمي الخليط بشوكة بحيث يسهل نضجه كاملًا، وأدخليه الفرن حتى ينضج.