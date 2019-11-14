شوربة العدس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:30 صباحا
شوربة العدس (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة العدس المناسبة خلال فصل الشتاء.

المكونات

- البصل: 1 حبة (مفروم) 
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة 
- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون) 
- ملح: نصف ملعقة صغيرة 
- العدس الأصفر: كوب (مجروش مغسول ومصفى) 
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة 
- الماء: 4 أكواب 
- بقدونس: ملعقة كبيرة (للتزيين / حسب الرغبة).

طريقة التحضير 

1- سخني الزيت في قدر سميك على النار وأضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يصبح طريا.

2- أضيفي العدس والملح والكمون وقلبي لمدة دقيقة.

3- أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج العدس تماما.

4- اهرسي مزيج الشوربة بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما وأعيدي تسخينه وتبلي بالفلفل الأسود.

5- قدمي الشوربة ساخنة مع رشة بقدونس، والخبز المحمص. 

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