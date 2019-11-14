نقدم إليك اليوم طريقة تحضير شوربة العدس المناسبة خلال فصل الشتاء.
المكونات
- البصل: 1 حبة (مفروم)
- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة
- الكمون: ربع ملعقة صغيرة (مطحون)
- ملح: نصف ملعقة صغيرة
- العدس الأصفر: كوب (مجروش مغسول ومصفى)
- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة
- الماء: 4 أكواب
- بقدونس: ملعقة كبيرة (للتزيين / حسب الرغبة).
طريقة التحضير
1- سخني الزيت في قدر سميك على النار وأضيفي البصل وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يصبح طريا.
2- أضيفي العدس والملح والكمون وقلبي لمدة دقيقة.
3- أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى ينضج العدس تماما.
4- اهرسي مزيج الشوربة بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعما وأعيدي تسخينه وتبلي بالفلفل الأسود.
5- قدمي الشوربة ساخنة مع رشة بقدونس، والخبز المحمص.