بابا غنوج على الطريقة الشامية

يشتهر المطبخ الشامي بأشهى المأكولات وأطيبها نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق البابا غنوج على الطريقة الشامية لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة كبيرة الحجم باذنجان
بصلة صغيرة الحجم مفرومة
2 ملعقة كبيرة طحينة
2 ملعقة كبيرة دبس الرومان
3 فصوص ثوم مهروس
ليمونة كبيرة الحجم معصورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
حبة فلفل أخضر حلو مفروم
ربع كوب كبير زيت زيتون
حبة طماطم متوسطة الحجم مفرومة
ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة نعناع مفروم
ملعقة صغيرة كمون
طريقة التحضير
- نحضر الباذنجان ونقوم بغسلها بالماء ثم تجفيفها جيدا، ونقوم بعمل شقوق بالسكين في كل حبة من حبات الباذنجان، وندخلها الفرن للشوي لمدة 10 دقائق حتى تنضج من الداخل وتحترق القشرة من الخارج.
- نخرج الباذنجان من الفرن وننزع القشرة المحترقة ثم ننقله إلى مصفاة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتصفى تماما.
- نضع الباذنجان المشوي في وعاء ونضع معه الكمون، والنعناع المفروم، والملح، وحبة الطماطم المفرومة، وحبة الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس المفروم، وليمونة معصورة، والطحينة، وبصلة مفرومة ثم نهرس جميع المكونات معا باستخدام شوكة حتى تختلط المكونات معا ونحصل على قوام البابا غنوج المناسب.
- نضع البابا غنوج في وعاء للتقديم ونقوم برش الوجه بزيت الزيتون، ودبس الرمان.