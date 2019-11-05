بابا غنوج على الطريقة الشامية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 04:58 مساء

يشتهر المطبخ الشامي بأشهى المأكولات وأطيبها نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق البابا غنوج على الطريقة الشامية لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
2 حبة كبيرة الحجم باذنجان
بصلة صغيرة الحجم مفرومة
2 ملعقة كبيرة طحينة
2 ملعقة كبيرة دبس الرومان
3 فصوص ثوم مهروس
ليمونة كبيرة الحجم معصورة
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
حبة فلفل أخضر حلو مفروم
ربع كوب كبير زيت زيتون
حبة طماطم متوسطة الحجم مفرومة
ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة نعناع مفروم
ملعقة صغيرة كمون

طريقة التحضير
- نحضر الباذنجان ونقوم بغسلها بالماء ثم تجفيفها جيدا، ونقوم بعمل شقوق بالسكين في كل حبة من حبات الباذنجان، وندخلها الفرن للشوي لمدة 10 دقائق حتى تنضج من الداخل وتحترق القشرة من الخارج.
- نخرج الباذنجان من الفرن وننزع القشرة المحترقة ثم ننقله إلى مصفاة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتصفى تماما.
- نضع الباذنجان المشوي في وعاء ونضع معه الكمون، والنعناع المفروم، والملح، وحبة الطماطم المفرومة، وحبة الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس المفروم، وليمونة معصورة، والطحينة، وبصلة مفرومة ثم نهرس جميع المكونات معا باستخدام شوكة حتى تختلط المكونات معا ونحصل على قوام البابا غنوج المناسب.
- نضع البابا غنوج في وعاء للتقديم ونقوم برش الوجه بزيت الزيتون، ودبس الرمان.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف إلى أرخص سيارة «SUV» في العالم