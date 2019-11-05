بابا غنوج على الطريقة الشامية

يشتهر المطبخ الشامي بأشهى المأكولات وأطيبها نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق البابا غنوج على الطريقة الشامية لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 حبة كبيرة الحجم باذنجان

بصلة صغيرة الحجم مفرومة

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة دبس الرومان

3 فصوص ثوم مهروس

ليمونة كبيرة الحجم معصورة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

حبة فلفل أخضر حلو مفروم

ربع كوب كبير زيت زيتون

حبة طماطم متوسطة الحجم مفرومة

ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق كبيرة نعناع مفروم

ملعقة صغيرة كمون