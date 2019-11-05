حضري البصل المخلل في منزلك

البصل المخلل من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الجميع ويمكنك تقديمه مع جميع الأكلات نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو بصل قاورما (صغير الحجم) مقشر
1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة حبات فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة شطة
لتر خل أبيض
150 غرام سكر أبيض
طريقة التحضير
- يغسل البصل جيدا ثم يجفف ويرش بالملح ثم يقلب جيدا ويترك طوال الليل.
- في اليوم التالي، يشطف البصل جيدا من الملح ويجفف برفق بمناديل المطبخ الورقية.
- في إناء كبير الحجم على نار متوسطة يوضع الخل والسكر والشطة والفلفل الأسود والكزبرة ويقلب باستمرار حتى يذوب السكر، لكن تجنب أن يغلي المزيج.
- يوضع البصل في برطمان محكم الغلق ثم يوضع عليه مزيج الخل والتوابل حتى يغطيه.
- يغلق البرطمان بإحكام ثم يترك لمدة شهر حتى يتخلل.
- بمجرد فتح برطمان البصل المخلل يحفظ في الثلاجة.