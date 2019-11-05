حضري البصل المخلل في منزلك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 03:30 مساء

البصل المخلل من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الجميع ويمكنك تقديمه مع جميع الأكلات نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو بصل قاورما (صغير الحجم) مقشر
1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة حبات فلفل أسود
1/2 ملعقة صغيرة شطة
لتر خل أبيض
150 غرام سكر أبيض

طريقة التحضير
- يغسل البصل جيدا ثم يجفف ويرش بالملح ثم يقلب جيدا ويترك طوال الليل.
- في اليوم التالي، يشطف البصل جيدا من الملح ويجفف برفق بمناديل المطبخ الورقية.
- في إناء كبير الحجم على نار متوسطة يوضع الخل والسكر والشطة والفلفل الأسود والكزبرة ويقلب باستمرار حتى يذوب السكر، لكن تجنب أن يغلي المزيج.
- يوضع البصل في برطمان محكم الغلق ثم يوضع عليه مزيج الخل والتوابل حتى يغطيه.
- يغلق البرطمان بإحكام ثم يترك لمدة شهر حتى يتخلل.
- بمجرد فتح برطمان البصل المخلل يحفظ في الثلاجة.
 

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