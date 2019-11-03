حمص بالمفروم من المطبخ السوري

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير الحمص باللحم المفروم على الطريقة السورية لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقا لموقع «شهية»

المكونات

علبة من الحمص بالطحينة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كيلوغرام من اللحم المفروم.

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.