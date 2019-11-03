حمص بالمفروم من المطبخ السوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 01:33 مساء

يشتهر المطبخ السوري بأشهى المأكولات وأطيبها لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضير الحمص باللحم المفروم على الطريقة السورية لتعديه في مطبخكِ بسهولة وفقا لموقع «شهية»

المكونات
علبة من الحمص بالطحينة.
ربع كوب من عصير الليمون.
ربع كيلوغرام من اللحم المفروم.
بصلة واحدة مفرومة.
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
نصف ملعقة صغيرة من الملح.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

طريقة التحضير
-في البداية، اقلي اللحم مع البصل على نار خفيفة مع القليل من الزيت ثم أضيفي اليها الملح والفلفل الأسود واستمري في التقليب إلى أن تنضج تماما.
- أفرغي علبة الحمص في وعاء متوسط الحجم، وأضيفي إليه قليلا من عصير الليمون وقلبي جيدا.
- ثم ضعي الحمص في طبق التقديم، واصنعي حفرة صغيرة في وسطه، ضعي فيها اللحم المفروم ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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