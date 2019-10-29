طاجين اللحم بالعجين

إليك عزيزتي طريقة سهلة لعمل طاجين اللحم بالعجين في مطبخك، فتعلميها معنا حسب «شملولة».

المقادير

1 كيلو كباب حلة

1 حبة بصل أحمر

3 فصوص ثوم

2 حبة فلفل ألوان

2 ملعقة زبد

1 ملعقة بهارات

1/4 ملعقة فلفل أسود

1 ملعقة زعتر

1 ملعقة بصل صغير

2 ملعقة معجون طماطم

1 كوب مرقة

عجينة جاهزة

بيضة

حبة البركة

الطريقة

قطعي البصل والثوم والفلفل ألوان للتجهيز.

ضعي إناء على النار به زبد وعندما يسخن نضع مكبات اللحم ثم اضيفي البهارات والفلفل والزعتر والبصل ومعجون الطماطم والفلفل الرومي.

نتبل الخليط بالملح ثم نضيف المرقة وبعد أن يغلي الخليط ضعيه فى الطاحين.

نغطي الطاجين بالعجين ونغرز الشوكة على الأطراف وندهن الوجه بصفار البيض عليه ملح وفلفل أسود ونرش الوجه بحبة البركة.

تدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يحمر العجين.

يفتح العجين ويقدم الطاجين.. وصحتين.