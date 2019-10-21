بيكاتا اللحم والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 11:26 صباحا

تعرفي معنا عى طريقة تحضير بيكاتا اللحم الشهية مع المشروم والكريمة وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
قطع لحم بفتيك مشروم طازج أو معلب زبد.
ثوم مفروم.
بصل مبشور.
ملح.
فلفل أسود.
زعتر جاف.
دقيق.
كريمة طهي.
شرائح ليمون.

طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة، تضعين ملعقة كبيرة من الزبد، وتتركينها حتى تذوب، ثم تضيفين قطع اللحم البفتيك، مع ملعقة من الملح والفلفل الأسود، وملعقة من الزعتر الجاف.
- تقلبين اللحم في الزبد، حتى يتغير لونه ويصبح بنيًّا مكرملًا ويتم نضجها، وبعدها تنزعين قطع اللحم من المقلاة، وتضعينها في طبق خارجي.
- وفي نفس المقلاة، تضعين كوبًا من البصل المبشور، مع ملعقة من الثوم المفروم، وملعقة من الملح والفلفل الأسود، وتقلبين جيدًا، حتى يذبل البصل.
- تضعين بعدها كوبًا من المشروم الطازج أو المعلب، وتقلبين جيدًا حتى يمتزج المشروم مع البصل، ثم تضيفين ملعقة من الدقيق، مع استمرار التقليب.
- ثم تضعين للمزيج كوبًا من كريمة الطهي، وملعقة من الجبن الشيدر السائلة، وشرائح الليمون وتستمرين في التقليب، مع إضافة قطع اللحم الناضجة مرة أخرى. تتركين المزيج على النار حتى يغلي ويتم نضجه، يصبح بعدها جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لبنان: الحريري يتفق مع شركائه على قائمة إصلاحات أملا في تهدئة المحتجين
عربى
4 ملايين دينار لدعم الاتحادات.. والكرة تنتظر الـ«فيفا»
رياضة محلية
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
«يونيسيف»: 16 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال ...
عربى
(بالفيديو) مظاهرات تشيلي .. اشتباكات وقتلى وحظر تجول
دولى
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
اجتماع القاهرة: الإعداد لجلسة تجمع النواب في غات لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
60 يوما لـ«نورلاند»: نشاط دبلوماسي اعتيادي.. أم تسخين طبخة أميركية جديدة؟
ليبيا
«ضيوف» هشام مطر يتحدثون عن «الهوية والمنفى»
ثقافة وفن
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد سحرية لبذور البطيخ