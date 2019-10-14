أجنحة البطاطا

أجنحة البطاطا أو البطاطا ودجز من أشهى المأكولات وأكثرها إقبالا من الصغار والكبار تعرفوا معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كوب حليب

5 حبات بطاطا

كوب دقيق

بيضة

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات بطاطا

ملعقة كبيرة ملح

زيت للقلي​​​​​​

طريقة التحضير

- أولاً اغسلي البطاطا جيداً من الأوساخ والأتربة حتى تصبح القشرة نظيفة قطعي البطاطا إلى شرائح سميكة.

- ضعي كمية من الماء على النار، ودعيها تغلي، ثم أضيفي البطاطا واسلقيها نصف سلقة فقط دون أن تصبح طرية.

- صفي البطاطا من الماء، ومن ثم قومي بتتبيلها بالملح، والبابريكا، والثوم، والفلفل الأسود وبهارات البطاطا.

- ضعي كمية وفيرة من الزيت على النار، واتركيه حتى يسخن تماماً، ثم أضيفي البطاطا، واقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

- قدمي البطاطا ودجز مع المايونيز والكاتشب.

