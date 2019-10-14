أجنحة البطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 04:32 مساء

أجنحة البطاطا أو البطاطا ودجز من أشهى المأكولات وأكثرها إقبالا من الصغار والكبار تعرفوا معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كوب حليب
5 حبات بطاطا
كوب دقيق
بيضة
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات بطاطا
ملعقة كبيرة ملح
زيت للقلي​​​​​​

طريقة التحضير
- أولاً اغسلي البطاطا جيداً من الأوساخ والأتربة حتى تصبح القشرة نظيفة قطعي البطاطا إلى شرائح سميكة.
- ضعي كمية من الماء على النار، ودعيها تغلي، ثم أضيفي البطاطا واسلقيها نصف سلقة فقط دون أن تصبح طرية.
- صفي البطاطا من الماء، ومن ثم قومي بتتبيلها بالملح، والبابريكا، والثوم، والفلفل الأسود وبهارات البطاطا.
- ضعي كمية وفيرة من الزيت على النار، واتركيه حتى يسخن تماماً، ثم أضيفي البطاطا، واقليها حتى تصبح ذهبية اللون.
- قدمي البطاطا ودجز مع المايونيز والكاتشب.
 

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