سلطة السمك للحفاظ على الحمية الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 11:04 صباحا

إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية نُقدِّم لكِ طبق سلطة متكامل العناصر الغذائية ويحتوي على فيتامينات وكالسيوم وبروتين، وهو سلطة السمك الفيليه المشوي، تعرفي على طريقة تحضيره معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 شريحة سمك فيليه.
ثمرة طماطم مكعبات.
ثمرة خيار شرائح.
خس شرائح.
معلقة كبيرة.
بهارات سمك.
عصير ليمونة.
ملح.
كمون.
فلفل أسود.
رشة ثوم بودرة.
زيت.

خطوات التحضير
- يتبل السمك بالملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات.
- تسخن الشواية الكهربائية، وتدهن بالزيت.
- يوضع السمك على الشواية، ويقلب على الجانبين حتى ينضج.
- يرفع السمك من على الشواية، ويقطع.
- توضع الطماطم في بولة، ويضاف إليها الخيار والسمك والخس، وتخلط جيدًا.
- تتبل بالملح والكمون وعصير الليمون، وتخلط مرة أخرى و توضع في الطبق، وتقدَّم.
 

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