أقراص الحرشة المغربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 أكتوبر 2019, 10:47 صباحا

يشتهر المطبخ المغربي بأكلاته الشهية ذات النكهة المميزة، نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير أقراص الحرشة التي يشتهر بها المطبخ المغربي تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة لتستمتعي بها مع عائلتكِ على الفطور والعشاء.

المكونات
2 كوب دقيق.
3 ملاعق سكر.
2 ملعقة بايكنغ باودر.
ربع ملعقة ملح.
125 غرام زبد.
نصف كوب حليب.

طريقة التحضير
- في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي الدقيق والسكر والبايكنغ باودر والملح ثم أضيفي الزبد، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي الحليب تدريجيًّا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وشكلي كرات من العجينة متوسطة الحجم واتركيها جانبًا لبضع دقائق.
- اضغطي قليلاً على كل كرة براحة يدكِ للحصول على الشكل المطلوب وحمي القليل من الزيت في مقلاة ثم ضعي كرات العجينة واتركيها لمدة عشر دقائق لكل جانب حتى يصبح لونها شبه ذهبي وتصبح جاهزة للتقديم .
 

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