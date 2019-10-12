أقراص الحرشة المغربية

يشتهر المطبخ المغربي بأكلاته الشهية ذات النكهة المميزة، نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير أقراص الحرشة التي يشتهر بها المطبخ المغربي تعلميها معنا في خطوات سهلة وبسيطة لتستمتعي بها مع عائلتكِ على الفطور والعشاء.

المكونات

2 كوب دقيق.

3 ملاعق سكر.

2 ملعقة بايكنغ باودر.

ربع ملعقة ملح.

125 غرام زبد.

نصف كوب حليب.