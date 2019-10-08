بيوريه البطاطا وصوص الجرافي

تعرفي معنا على أسهل طريقة لتحضير البطاطا البيوريه مع صوص الجرافي، وذلك لتعديها في مطبخك.

المكونات

3 حبات بطاطا متوسطة

2 كوب حليب

ملعقة زبد

ملح

فلفل أسود

الطريقة

تقشر البطاطا قبل أن توضع في ماء مغلي وقليل من الملح.

نتركها لنحو ربع ساعة حتى تنضج.

نهرس البطاطا جيدا.

يسخن اللبن ويضاف تدريجيا على البطاطا المهروسة، وتضاف ملعقة زبد ثم يقلب الخليط.

يضاف اللبن للبطاطا المهروسة من أجل الحصول على القوام الناعم.