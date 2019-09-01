حضري أكواب دانيت شوكولاتة

الدانيت من الحلويات المفضلة لدي الصغار و الكبار لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها في منزلك في خطوات سهلة تعرفي على الطريقة واعديها لاولادك بدل شرائها من المتاجر وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب كبير حليب( نصف لتر )

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض

4 ملعقة كبيرة شيكولاتة مبشورة

بيضة كبيرة الحجم

ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

طريقة التحضير

- نحضر إناء ونضع به الحليب ونضعه على نار متوسطة ،ثم نضيف السكر الأبيض ونقلب حتى يختفي السكر في الحليب (ندفئ الحليب فقط لا نجعله يصل لدرجة الغليان)

- في إناء جديد نضع مسحوق الكاكاو ، و النشا ونقلبهم معًا حتى يختلطوا ثم نسكب خليط الكاكاو والنشا على خليط الحليب والسكر الدافئ ثم نخفض النار من نار متوسطة إلى نار هادئة ونفلبهم معًا حتى يختلطوا

- نحضر طبق و نخفق فيه البيض مع الفانيليا ،ثم نسكب البيض والفانيليا على خليط الإناء الموجود على النار

- بمجرد إختلاط خليط الكاكاو والنشا مع خليط الحليب والسكر ،نضع الشيكولاتة المبشورة ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام السميك للدانيت

- نرفع الدانيت من على النار ونتركه ليبرد

- نحضر أكواب التقديم ونسكب فيها الدانيت وتصبح جاهزة للتقديم.

