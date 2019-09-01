حضري أكواب دانيت شوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 09:46 صباحا

الدانيت من الحلويات المفضلة لدي الصغار و الكبار لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها في منزلك في خطوات سهلة تعرفي على الطريقة واعديها لاولادك بدل شرائها من المتاجر وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
2 كوب كبير حليب( نصف لتر )
2 ملعقة كبيرة سكر أبيض
4 ملعقة كبيرة شيكولاتة مبشورة
بيضة كبيرة الحجم
ملعقة صغيرة فانيليا
3 ملعقة كبيرة نشا
2 ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو

طريقة التحضير
- نحضر إناء ونضع به الحليب ونضعه على نار متوسطة ،ثم نضيف السكر الأبيض ونقلب حتى يختفي السكر في الحليب (ندفئ الحليب فقط لا نجعله يصل لدرجة الغليان)
- في إناء جديد نضع مسحوق الكاكاو ، و النشا ونقلبهم معًا حتى يختلطوا ثم نسكب خليط الكاكاو والنشا على خليط الحليب والسكر الدافئ ثم نخفض النار من نار متوسطة إلى نار هادئة ونفلبهم معًا حتى يختلطوا
- نحضر طبق و نخفق فيه البيض مع الفانيليا ،ثم نسكب البيض والفانيليا على خليط الإناء الموجود على النار
- بمجرد إختلاط خليط الكاكاو والنشا مع خليط الحليب والسكر ،نضع الشيكولاتة المبشورة ونستمر في التقليب حتى نحصل على القوام السميك للدانيت
- نرفع الدانيت من على النار ونتركه ليبرد
- نحضر أكواب التقديم ونسكب فيها الدانيت وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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