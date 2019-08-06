مكعبات لحم بالبصل والبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 04:07 مساء

طاجين اللحم بالبصل و البطاطا من الاكلات الشهيرة والشهية التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدم لك طريقة إعداده في منزلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة
1/2 كيلو بطاطس مكعبات
4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت
3 حبات فلفل الوان مقطع شرائح
رشة ملح
رشة فلفل اسود مطحون
رشة شطة (على حسب الرغبة)
رشة بهارات
رشة كركم
كوب ماء

طريقة التحضير
- نحضر وعاء نضع فيه 2 ملعقة زيت ،ونتركه على النار حتى يسخن الزيت
- نضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت ،حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبي ،ثم نرفعها إلى طبق جانبي
- في نفس الوعاء نضيف 2 ملعقة زيت ،ونتركه على النار حتى يسخن الزيت
- نضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوان ،ثم نضيف الماء تدريجيًا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها
- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة ،ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب
- نحضر صينية التحضير ،نضع فيها مكعبات البطاطا ثم نضيع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل ،ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة ،ونقلب برفق
- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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