مكعبات لحم بالبصل والبطاطا

طاجين اللحم بالبصل و البطاطا من الاكلات الشهيرة والشهية التي يقبل عليها الجميع لذلك نقدم لك طريقة إعداده في منزلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة

1/2 كيلو بطاطس مكعبات

4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت

3 حبات فلفل الوان مقطع شرائح

رشة ملح

رشة فلفل اسود مطحون

رشة شطة (على حسب الرغبة)

رشة بهارات

رشة كركم

كوب ماء

طريقة التحضير

- نحضر وعاء نضع فيه 2 ملعقة زيت ،ونتركه على النار حتى يسخن الزيت

- نضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت ،حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبي ،ثم نرفعها إلى طبق جانبي

- في نفس الوعاء نضيف 2 ملعقة زيت ،ونتركه على النار حتى يسخن الزيت

- نضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوان ،ثم نضيف الماء تدريجيًا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها

- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة ،ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب

- نحضر صينية التحضير ،نضع فيها مكعبات البطاطا ثم نضيع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل ،ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة ،ونقلب برفق

- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.

