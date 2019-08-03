كفتة الحاتي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 10:44 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير كفتة اللحم المفروم على طريقة الحاتي لتعديها في مطبخك بسهولة بمذاق المطاعم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "شهية".

المكونات
لحم
بقدونس
كزبرة
بصل بهارات ( زعتر – زنجبيل – قرفة – كمون – بهارات لحم – ملح وفلفل – جوزة الطيب)
طماطم
فلفل ألوان

طريقة التحضير
- افرمي اللحم أولًا مع البقدونس والكزبرة الخضراء والبصل والتوابل والملح والفلفل.
- ضعي اللحم في بولة بعد فرمه وقلّبيه ثُم ابدئي في تشكيله على أعواد خشبية مثل التي تستخدميها لعمل الشيش طاووق.
- على الشواية ضعي زيتًا ثُم قطع الطماطم والفلفل الألوان والبصل لتمنحي الكباب نكهة مُميزة، ثُم ضعي أعواد الكباب لتنضج.

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