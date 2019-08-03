كفتة الحاتي

نقدم إليكِ طريقة تحضير كفتة اللحم المفروم على طريقة الحاتي لتعديها في مطبخك بسهولة بمذاق المطاعم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "شهية".
المكونات
لحم
بقدونس
كزبرة
بصل بهارات ( زعتر – زنجبيل – قرفة – كمون – بهارات لحم – ملح وفلفل – جوزة الطيب)
طماطم
فلفل ألوان
طريقة التحضير
- افرمي اللحم أولًا مع البقدونس والكزبرة الخضراء والبصل والتوابل والملح والفلفل.
- ضعي اللحم في بولة بعد فرمه وقلّبيه ثُم ابدئي في تشكيله على أعواد خشبية مثل التي تستخدميها لعمل الشيش طاووق.
- على الشواية ضعي زيتًا ثُم قطع الطماطم والفلفل الألوان والبصل لتمنحي الكباب نكهة مُميزة، ثُم ضعي أعواد الكباب لتنضج.