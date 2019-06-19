حساء البروكلي شهي ومغذي

البروكلي من الخضراوات المغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والحديد، لذلك نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير حساء البروكلي الشهي لتعديه في مطبخك بسهولة وتقدميه على مائدتك وتستمتعي بفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

4 ملاعق كبيرة زبد

700 غم بروكلي

بصلة كبيرة مبشورة

جزرة مبشورة

ملح و فلفل

3 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب مرقة دجاج

1/2 كوب كريمة لباني

مكعبات عيش محمص

طريقة التحضير

- يسخن الزبد في وعاء عميق على نار متوسطة ثم يضاف البصل والبروكلي والجزر ويترك مع التقليب لمدة 6 دقائق.

- يضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح لونه أصفر ثم تضاف المرقة حتى تغلي.

- تترك الشوربة على النار دون غطاء لمدة 15 دقيقة.

- تضاف الكريمة اللباني ويهرس الخليط.

- يضاف ملح وفلفل حسب الرغبة ويصبح جاهزًا للتقديم.

