حضري كسكسي بالحوت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:08 مساء

يعد الكسكسي بالحوت من أشهر الأكلات الليبية والتي تشتهر في أكثر من بلد، ولهذا الطبق عدة طرق للتحضير، اخترنا لك أسهلها لتحضريه في منزلك وتستمتعي به مع عائلتك، فتعرفي عليها معنا.

المكونات
كيلو كسكسي يابس أو جاهز، رأس ثوم مقشر، سمكة متوسطة كلب بحر (سلمون) منظفة ومقطعة حلقات، ليمونة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كمون، ملح، 3 ملاعق معجون طماطم، كركم، ثلث كوب زيت نباتي أو زيتون، بهارات، قرنفل مطحون (مسمار)، فلفل أحمر حار.

الطريقة
نغسل الكسكسي ثم نصفيه جيدًا ونجففه في صحن كبير، ثم يوضع في الطنجرة المخصصة له الكسكاس للتبويخ ويبخر.

تتبيل السمك
نستخدم جزءًا من الثوم المهروس ونضعه على الحوت (السمك) في صحن كبير مع الكمون وعصير الليمون ونحركه ليتبل.

تحضير المرقة
نضع الزيت مع جزء من الثوم المهروس في طنجرة ونحركهما جيدًا حتى ينضجا ثم نضع الطماطم للتسبيك ونضع الفلفل الأحمر والملح والكركم والفلفل الأسود ونحركها جيدًا ثم نضيف قليلاً من المياه تكفي لتغطية السمك ونتركها حتى تغلي.

بعد غليان المرقة، توضع قطع الحوت مع عدم تحريكها، ونضع قليلاً من هذه المرقة على الكسكسي داخل الكسكاس أثناء تبويخه ويحرك حتى يأخذ نكهة المرقة ويصبح لونه أحمر.

وعند نضوج الكسكسي نضيف إليه الزبدة أو السمن وقليلاً من القرفة أو الحرارات.

ثم نحضر صحنًا كبيرًا للتقديم نضع به الكسكسي ونضيف إليه المرقة والحوت أعلاها، وللتزيين يمكن إضافة الباذنجان المقلي والفلفل والبطاطا المقلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
«كريزيس غروب» يقدّم رؤيته لحل أزمة حرب العاصمة طرابلس
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لسرطان الثدي يزيد نسبة البقاء على قيد الحياة