حضري كسكسي بالحوت

يعد الكسكسي بالحوت من أشهر الأكلات الليبية والتي تشتهر في أكثر من بلد، ولهذا الطبق عدة طرق للتحضير، اخترنا لك أسهلها لتحضريه في منزلك وتستمتعي به مع عائلتك، فتعرفي عليها معنا.

المكونات

كيلو كسكسي يابس أو جاهز، رأس ثوم مقشر، سمكة متوسطة كلب بحر (سلمون) منظفة ومقطعة حلقات، ليمونة، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة كمون، ملح، 3 ملاعق معجون طماطم، كركم، ثلث كوب زيت نباتي أو زيتون، بهارات، قرنفل مطحون (مسمار)، فلفل أحمر حار.

الطريقة

نغسل الكسكسي ثم نصفيه جيدًا ونجففه في صحن كبير، ثم يوضع في الطنجرة المخصصة له الكسكاس للتبويخ ويبخر.

تتبيل السمك

نستخدم جزءًا من الثوم المهروس ونضعه على الحوت (السمك) في صحن كبير مع الكمون وعصير الليمون ونحركه ليتبل.

تحضير المرقة

نضع الزيت مع جزء من الثوم المهروس في طنجرة ونحركهما جيدًا حتى ينضجا ثم نضع الطماطم للتسبيك ونضع الفلفل الأحمر والملح والكركم والفلفل الأسود ونحركها جيدًا ثم نضيف قليلاً من المياه تكفي لتغطية السمك ونتركها حتى تغلي.

بعد غليان المرقة، توضع قطع الحوت مع عدم تحريكها، ونضع قليلاً من هذه المرقة على الكسكسي داخل الكسكاس أثناء تبويخه ويحرك حتى يأخذ نكهة المرقة ويصبح لونه أحمر.

وعند نضوج الكسكسي نضيف إليه الزبدة أو السمن وقليلاً من القرفة أو الحرارات.

ثم نحضر صحنًا كبيرًا للتقديم نضع به الكسكسي ونضيف إليه المرقة والحوت أعلاها، وللتزيين يمكن إضافة الباذنجان المقلي والفلفل والبطاطا المقلية.