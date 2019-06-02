حضري المقروض في عيد الفطر

يحتوي المطبخ الليبي على أشهى أنواع الحلوى وألذها، نقدِّم إليكِ اليوم منه طريقة تحضير حلوى المقروض، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لصفحة «المكيال البسيط» لـ سالمة الكرغلي على «فيسبوك».
المكونات
ستة أكواب سميد ناعم.
كوبا دقيق.
ملعقة كبيرة بايكنغ بودر.
ملعقتا سكر عادي.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
كوب ونصف الكوب زيت.
نصف كوب زبد مذاب.
للحشو
تمر معجون.
نصف كوب لوز محمص ويمكن استبداله بجوز هند أو سمسم.
ملعقة صغيرة قرفة.
عسل .
كوبا ماء دافئ.
كوب عطر.
طريقة التحضير
- يخلط السميد والدقيق والملح والبايكنغ بودر والسكر.
- يضاف الزيت والزبد ويخلطان ثم يؤخذ جزء من هذا المقدار ويعجن بقليل من الماء الدافئ والعطر.
- يفرد المقدار المعجون بالماء والعطر ويوضع وسطه التمر المعجون باللوز والقرفة مبروم باليد على شكل أسطوانات.
- يشكل على شكل أسطوانة ويشكَّل بالخارج بالمنقاش.
- يوضع بالطاجين ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 من 20 إلى30 دقيقة.
- بعد ما يأخذ اللون الذهبي يخرج من الفرن ويغمس بالعسل ويصفى.
- وبالإمكان تزيينه بالسمسم ويصبح جاهزًا للتقديم.