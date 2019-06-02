حضري المقروض في عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 04:47 مساء

يحتوي المطبخ الليبي على أشهى أنواع الحلوى وألذها، نقدِّم إليكِ اليوم منه طريقة تحضير حلوى المقروض، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لصفحة «المكيال البسيط» لـ سالمة الكرغلي على «فيسبوك».

المكونات
ستة أكواب سميد ناعم.
كوبا دقيق.
ملعقة كبيرة بايكنغ بودر.
ملعقتا سكر عادي.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
كوب ونصف الكوب زيت.
نصف كوب زبد مذاب.

للحشو
تمر معجون.
نصف كوب لوز محمص ويمكن استبداله بجوز هند أو سمسم.
ملعقة صغيرة قرفة.
عسل .
كوبا ماء دافئ.
كوب عطر.

طريقة التحضير
- يخلط السميد والدقيق والملح والبايكنغ بودر والسكر.
- يضاف الزيت والزبد ويخلطان ثم يؤخذ جزء من هذا المقدار ويعجن بقليل من الماء الدافئ والعطر.
- يفرد المقدار المعجون بالماء والعطر ويوضع وسطه التمر المعجون باللوز والقرفة مبروم باليد على شكل أسطوانات.
- يشكل على شكل أسطوانة ويشكَّل بالخارج بالمنقاش.
- يوضع بالطاجين ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 من 20 إلى30 دقيقة.
- بعد ما يأخذ اللون الذهبي يخرج من الفرن ويغمس بالعسل ويصفى.
- وبالإمكان تزيينه بالسمسم ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حراسة المرمى.. الحلقة الأبرز في تاريخ المنتخبات عبر الأجيال
رياضة محلية
إصابة 18 شخصًا جراء تفجير مزدوج قرب مقر تابع للجيش في درنة
ليبيا
أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»