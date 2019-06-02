حضري المقروض في عيد الفطر

يحتوي المطبخ الليبي على أشهى أنواع الحلوى وألذها، نقدِّم إليكِ اليوم منه طريقة تحضير حلوى المقروض، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لصفحة «المكيال البسيط» لـ سالمة الكرغلي على «فيسبوك».

المكونات

ستة أكواب سميد ناعم.

كوبا دقيق.

ملعقة كبيرة بايكنغ بودر.

ملعقتا سكر عادي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف الكوب زيت.

نصف كوب زبد مذاب.

للحشو

تمر معجون.

نصف كوب لوز محمص ويمكن استبداله بجوز هند أو سمسم.

ملعقة صغيرة قرفة.

عسل .

كوبا ماء دافئ.

كوب عطر.