قائمة طعام اليوم السابع والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

حساء الحريرة

نُقدِّم إليكِ طريقة سهلة لتحضير حساء الحريرة على الطريقة المغربية لتعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

كيلو مكعبات لحم ضأن خالٍ من العظم والدهن.

ملعقة صغيرة بزار.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.

2 ملعقة زبد.

3/4 كوب كرفس.

2 بصلة، مفرومة.

1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

5 حبات طماطم متوسطة الحجم.

7 كوب ماء.

3/4 كوب عدس أخضر.

علبة حمص مصفاة.

100 غرام شعيرية.

3 ملاعق شوفان كويكر.

أو دقيق مذوب في نصف كوب ماء.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

- في وعاء كبير يوضع اللحم مع البزار والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل والفلفل الأحمر والزبد والكرفس والبصل والكزبرة والبقدونس.

- تقلب معًا على نار هادئة بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق.

- تقشر الطماطم وتقطع مكعبات كبيرة وتضاف للخليط ويترك القدر على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- يضاف الماء والعدس والشوفان للوعاء على نار عالية حتى يغلي الخليط.

- بعد الغليان يترك القدر بعد تغطيته على نار هادئة حتى ينضج اللحم مع تقليبه من حين لآخر.

- قبل انتهاء الشوربة بعشر دقائق ترفع الحرارة قليلاً لتصبح متوسطة وتضاف حبات الحمص والشعيرية وتترَك على النار لعشر دقائق حتى تنضج الشعيرية.

- يضاف عصير الليمون ويترك على النار لدقيقتين ثم ترفع الشوربة وتصبح جاهزة للتقديم.

طاجين لحم بالبصل والبطاطا

طاجن لحمة بالبصل من الأكلات المفضلة للجميع، ولا تحتاج مكونات كثيرة، ولكن يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، تعرفوا على طريقة تحضيرها وقدموها على مائدة عائلتكم وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو لحم مكعبات صغيرة.

1/2 كيلو بطاطا مكعبات.

4 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زيت.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة شطة (على حسب الرغبة).

رشة بهارات.

رشة كركم.

كوب ماء.

طريقة التحضير

- نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات البطاطا ونقلبها في الزيت، حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبيًّا، ثم نرفعها إلى طبق جانبي.

- في نفس الوعاء نضيف ملعقتي زيت، ونتركه على النار حتى يسخن الزيت ونضع مكعبات اللحم ونضيف الكركم ونقلب لثوانٍ، ثم نضيف الماء تدريجيًّا ونقلب حتى تنضج ويتغير لونها.

- نتبل برش الملح والفلفل الأسود والبهارات والشطة، ثم نضيف شرائح الفلفل الألوان ونستمر في التقليب.

- نحضير صينية التحضير، نضع فيها مكعبات البطاطا، ثم نضع محتويات وعاء خليط اللحم والبصل، ونضيف القليل من الماء على حسب الحاجة، ونقلب برفق.

- نضع صينية مكعبات اللحم بالبطاطا في الفرن حتى يتحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

تعرَّفي معنا اليوم على طريقة عمل الأرز الأصفر بالمكسرات بطريقة مميزة وبنكهة جديدة في خطوات بسيطة، حسب «شهية».

أرز أصفر بالمكسرات

المكونات

2 كوب أرز بسمتي مغسول.

4 كوب مرقة دجاج أو لحم.

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة.

ملعقة كبيرة زيت.

4 حبات قرنفل.

4 حبات حبهان.

4 حبات فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة بزار.

3 أعواد قرفة

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

نصف كوب مكسرات مشكلة.

طريقة التحضير

- نحضر وعاء نضع فيه الزبدة، ونتركها على نار متوسطة حتى تسيل.

- نضيف للوعاء القرنفل والحبهان والفلفل الأسود والبزار والقرفة، ونقلب كل المكونات في الزبدة حتى تتشوح.

- نضيف الأرز البسمتي للوعاء ونقلبه حتى يتشوح.

- نضيف المرق للأرز ونغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- نرفع غطاء الوعاء ونضيف بشر البرتقال ونقلب لثوانٍ، ونغطي الوعاء مرة أخرى ونترك الأرز لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن.

- نضيف المكسرات للمقلاة، ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ثم نرفعها ونضع الأرز في أكواب التقديم ونزينه بالمكسرات.

وافل بالقرفة

نقدم لك طريقة تحضير وافل القرفة الشهي لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 بياض بيض

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا

2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1/4 كوب سكر ابيض

1/2 كوب سكر بني

2 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

4 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب

1/2 كوب زيت نباتي