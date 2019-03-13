مدفون الدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 11:43 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير مدفون الدجاج الشهي، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات
دجاجة مقطعة.
ثمرتا بطاطا.
كوب حليب زبادي.
بصلة.
4 فصوص ثوم.
3 ملاعق زيت.
ثمرتا طماطم.
ملعقة معجون الطماطم.
كزبرة.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات مشكلة.
كمون.
كوبا أرز بسمتي.
كوب ونصف معكرونة.
زعفران .
ربع كوب ماء الورد.

طريقة التحضير
- ضعي الدجاج في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البطاطا وكوب الحليب الزبادي والزيت، وقلبي.
- أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق، وضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم فوق الدجاج.
- أضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تختلط المكونات معًا.
- غطي القدر واتركيه لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج، وأضيفي الأرز المسلوق.
- كسري المعكرونة قليلاً وأضيفيها فوق الأرز والدجاج.
- اخلطي الزعفران مع ماء الورد وأضيفي المزيج فوق الأرز والدجاج والمكرونة وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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