تعرفي معنا على طريقة تحضير مدفون الدجاج الشهي، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».
المكونات
دجاجة مقطعة.
ثمرتا بطاطا.
كوب حليب زبادي.
بصلة.
4 فصوص ثوم.
3 ملاعق زيت.
ثمرتا طماطم.
ملعقة معجون الطماطم.
كزبرة.
ملح.
فلفل أسود.
بهارات مشكلة.
كمون.
كوبا أرز بسمتي.
كوب ونصف معكرونة.
زعفران .
ربع كوب ماء الورد.
طريقة التحضير
- ضعي الدجاج في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البطاطا وكوب الحليب الزبادي والزيت، وقلبي.
- أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق، وضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم فوق الدجاج.
- أضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تختلط المكونات معًا.
- غطي القدر واتركيه لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج، وأضيفي الأرز المسلوق.
- كسري المعكرونة قليلاً وأضيفيها فوق الأرز والدجاج.
- اخلطي الزعفران مع ماء الورد وأضيفي المزيج فوق الأرز والدجاج والمكرونة وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.