أرز بالحليب والشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 11:41 صباحا

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير الأرز بحليب الشهي مع الشوكولاته لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات
300 غرام سكر أو حسب الرغبة.
3 أكواب ماء.
كوب كريمة لباني.
كوب كريمة مخفوقة.
كوب أرز عادي.
ملعقة صغيرة فانيليا.
كوب كاكاو ولتر حليب كامل الدسم.

طريقة التحضير
- يغسل الأرز وينقع في الماء لمدة ساعة، ثم يصفى من مائه ونضعه في وعاء على النار مع الماء ويترك على النار يتشرب الماء، وينضج، ثم نضيف الحليب ونقلب حتى يغلي ويسمك الخليط قليلاً، ثم نضيف السكر والفانيليا ونقلب حتى يذوب السكر .
- ثم نضيف الكريمة والكاكاو، ونقلب ثم يرفع من على النار ثم يغرف في أطباق التقديم ويزين بالكريمة المخفوقة وحبات المالتيزيزر أو إم آند إم، ويصبح جاهزًا للتقديم .
 

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