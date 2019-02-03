فتة الشاورما في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 01:14 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير فتة الشاورما الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات بسيطة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلو لحم ستيك مقطع لشرائح رفيعة.
عصير بصلة واحدة
برش حبة برتقال
ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملعقة صغيرة صويا صوص
ملعقة صغيرة زيت زيتون
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
كوب أرز بسمتي
ملعقة صغيرة كركم مطحون
كوبا مرق دجاج
ملعقتا طعام زيت نباتي، أو سمن
بصلة مقطعة شرائح
كوب مايونيز

طريقة التحضير
- نضع جميع مكونات تتبيلة اللحم مع بعضها، نحركها جيدًا حتى تتجانس، ثم نضع قطع اللحم فيها ونقلبها نغطي طبق التتبيلة بنايلون التغليف، وندخله الثلاجة لمدة ساعتين حتى يأخذ اللحم، طعم، ونكهة التتبيلة.
- نغلي مرق الدجاج في قدر للطبخ، نضيف له الملح، والكركم، والقليل من الزيت، ثم نضع أرز البسمتي فيه، نتركه على نار عالية لمدة دقيقتين حتى يغلي الأرز، ثم نخفض درجة الحرارة، ونتركه على نار هادئة، حتى ينضج الأرز.
- نشوح شرائح البصل بكمية قليلة من الزيت، ثم نضيف اللحم، وقطعة الدهن، ونقلب المكونات جميعها، ونتركها لمدة سبع إلى عشر دقائق حتى ينضج اللحم، مع مراعاة تقليبه بين الحين، والآخر. نسكب الأرز في طبق التقديم، نضع فوقه الشاورما بشكل هرمي وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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