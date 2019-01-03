حساء العدس ...طريقة تحضيره وفوائده

عادة يكثر تناول حساء العدس خلال فصل الشتاء للاستمتاع بالدفء الذي يمنحه لهم، إلا أن فوائد هذا الحساء الصحية والغذائية كثيرة ومتعددة نقدم إليكِ اليوم بعضًا منها مع طريقة سهلة لتحضيرة وذلك وفقًا لموقع «ويب طب».

فوائد حساء العدس

- خفض الكولسترول، إذ إن شوربة العدس غنية بالألياف التي تساعد بشكل خاص في خفض الكولسترول.

- الحفاظ على صحة القلب، وذلك نظرًا لغناها بالألياف والفوليك والماغنيسيوم.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي، إذ تساعد على مكافحة الإمساك والقولون العصبي وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة.

- الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الألياف.

- تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات، لذا تعتبر مصدرًا رائعًا للبروتينات خاصة عند النباتيين.

- مصدر ممتاز للطاقة، إذ إن شوربة العدس غنية بالكربوهيدرات والألياف الضرورية والمهمة.

- مصدر ممتاز للحديد الذي يحتاجه الدم لنقل الأكسجين بكفاءة وتحسين عمليات الأيض.

- مفيدة بشكل خاص للحوامل، بسبب محتواها العالي من حمض الفوليك.

طريقة تحضير حساء العدس

المكونات

250 غرام عدس ، مغسول

250 غرام شعرية

4 ثمرات طماطم

4 ثمرات جزر مقطعة

ثمرة بصل مقطعة

6 فصوص من الثوم

ملح

شطة

كمون

خبز محمص ، مكسر

طريقة التحضير

- ضعي كمية مناسبة من الماء على نار عالية.

- ضعي العدس والبصل والطماطم والجزر والثوم في الماء واتركيه حتى يغلي المزيج.

- اتركي العدس حتى يبرد ثم اخلطيه في الخلاط بالكامل.

- حمري الشعيرية حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضعي عليها مزيج العدس وقلّبيه ثم تبليه بالملح والشطة والكمون.

- ضعي الخبز المحمص في أطباق التقديم ثم ضعي العدس عليها ليصبح جاهزًا للتقديم.

