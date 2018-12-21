كرواسون بسعرات حرارية قليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 09:59 صباحا

الكرواسون من المعجنات الشهية واللذيذة التي يحبها الجميع، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتك الغذائية وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
4 أكواب دقيق أسمر
كوب ماء دافئ
كوب ونصف حليب
ملعقة كبيرة خميرة
1/2 كوب سكر
¼ كوب زبد سائل
بيضتان

طريقة التحضير
- ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ وقلبي بملعقة حتى تذوب. ثم أضيفي الحليب والبيض ونصف كمية الدقيق واخلطي جيدًا بملعقة خشب.
- غطي العجينة واتركيها تخمر في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة.
- أضيفي باقي الدقيق والزبد والملح للعجينة، واعجني باليد جيدًا ثم اتركيها تخمر 30 دقيقة مرة أخرى ثم افردي العجينة على سطح مرشوش دقيق وادهني سطح العجينة بالزبد بفرشاة.
- قطعي العجينة مربعات كل مربع 12 سم وقسمي كل مربع إلى مثلثين.
- لفي كل مثلث من قاعدته حتى نهايته وادهني السطح بالبيض والحليب.
- اخبزي في فرن متوسط ساخن مسبقًا على 180 درجة مئوية وضعي الكرواسون في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة أو حتى تحمر وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لإطالة عمر عطرك