أفخاذ الدجاج بالثوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 12:07 مساء

الدجاج من الوجبات التي يحبها الجميع، ويمكن تقديمها بطرق مختلفة ومتنوعة اليوم نقدم إليك طريقة تحضيرها مقلية بالثوم لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
كيلو أفخاذ دجاج «دبابيس»
10 فصوص ثوم صحيحة
ثلث كوب زيت زيتون
ربع كوب عصير ليمون
ملح
فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير
- نغسل الدجاج جيدًا، ثم نضعه جانبًا وفي بولة متوسطة، نتبل أفخاذ الدجاج بعصير الليمون والملح والفلفل الأسود، وندعكها في التتبيلة، ثم نتركها لمدة نصف ساعة.
- في مقلاة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن «يقدح» ونضع الثوم في المقلاة، ونقلبه حتى تتصاعد رائحته.
- نضع أفخاذ الدجاج في المقلاة، ونقلبها جيدًا حتى يتغير لونها ونخفف النار، ونغطي المقلاة، ثم نتركها لمدة 20 - 25 دقيقة حتى تنضج وتحمر.
- نرفع أفخاذ الدجاج من المقلاة، ونضعها في الطبق وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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