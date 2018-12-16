ستيك على الطريقة الإيطالية

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك شهي من المطبخ الإيطالي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه من صنع يديك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو ستيك

2 ملعقة زيت زيتون

ملح

فلفل اسود مجروش

1/4 كوب نعناع

1/4 كوب معدنوس مقطع

روزمارى

زعتر

2 فص ثوم مقطعين

فلفل حار

عصير ليمون

زيت زيتون