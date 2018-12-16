ستيك على الطريقة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 03:51 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير ستيك شهي من المطبخ الإيطالي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه من صنع يديك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو ستيك
2 ملعقة زيت زيتون
ملح
فلفل اسود مجروش
1/4 كوب نعناع
1/4 كوب معدنوس مقطع
روزمارى
زعتر
2 فص ثوم مقطعين
فلفل حار
عصير ليمون
زيت زيتون

طريقة التحضير
- نضع قطعه ستيك ونخلطها مع زيت الزيتون وملح البحر والفلفل الأسود.
- نسخن الجريل ونضع فيه قطعة الستيك 3 دقائق على كل جانب
- نجهز الصلصه المكونة من نعناع ومعدنوس مقطع وروزماري وزعتر وفصين ثوم مقطعين رفيع بقشرتهم وملح وفلفل أسود وفلفل حار وعصير ليمون وزيت زيتون بفرشاة مصنوعة من أعواد الروزماري الفريش ندهن وش الستيك بالخليط ونقلبها علي النار ثم ندهن الوجه الاخرحتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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