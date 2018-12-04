حضري النوتيلا في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018, 03:07 مساء

الشوكولاتة من مسببات السعادة ومن أكثر الأشياء التي يقبل عليها الصغار والكبار لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في منزلك بسهولة وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
نصف كوب بندق
ملعقة زيت
ملعقة كبيرة كاكاو
2 ملعقة سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
نصف كوب حليب بودرة

طريقة تحضير
تقومين بتحضير البندق، عن طريق تحميصه في الفرن من 5 إلى 7 دقائق، مع التقليب من فترة إلى أخرى، ثم إزالة القشرة الخارجية عنه.
- هرس البندق في خلاط التوابل الكهربائي جيدًا، حتى يتحول إلى عجين. تقومين بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت إلى البندق، وتعودين لخلطه جيدًا في الخلاط الكهربائي. وتقومين بالخلط، ثم إعادة وضع الزيت وهكذا، حتى تحصلين على قوام متماسك ودهني. تضيفين إلى البندق المهروس ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة، وملعقتين من السكر البودرة، وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم الحليب البودرة، ثم نكمل مزجها معًا في الخلاط الكهربائي. من المفترض أن تكون جاهزة بعد الخلط، بقوام متماسك ولين، ومن الممكن إذا أردت أن يكون القوام أخف أو أثقل أن تضيفي كمية من الزيت، حسب رغبتك وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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