حضري الزبيب في المنزل

نقدم إليك طريقة تحضير أحد أنواع الفواكه المجففة الشهية وهو الزبيب عن طريق تجفيف العنب الأخضر.

تعرفي معنا على الطريقة في خطوات سهلة وسريعة بدلًا من شرائه وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كيلو عنب أخضر ناضج

4 أكواب ماء مغلي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة زيت برافين أوزيت زيتون



طريقة التحضير

- يغسل العنب جيداً، ولكن دون أن يزال من العناقيد.

- توضع الماء في وعاء على النار، ويضاف إليها بيكربونات الصوديوم والزيت وعصير الليمون.

- تغمر العناقيد في الماء لمدة دقيقة، ثم ترفع على مصفاة.

- تترك العناقيد متباعدة بعض الشيء حتى تجف تماماً.

- توضع قطعة قماش نظيفة على صينية واسعة، وتوزع عليها العناقيد وتوضع مكان مشمس ومتجدد الهواء لمدة 5 أيام مع تقليب العناقيد من وقت لآخر.

- يزال العنب أوالزبيب من العناقيد، ويوضع في برطمان نظيف ثم يحفظ في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف لحين الاستخدام.

