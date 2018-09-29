مقلوبة الباذنجان والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 سبتمبر 2018, 04:49 مساء

المقلوبة من الأطباق الشهية والشهيرة في المطبخ الشامي والعربي. يتكون هذا الطبق من الباذنجان المقلي في طبقات بالتبادل مع اللحم أو الدجاج والأرز اليوم نقدم إليك طريقة تحضيرها بالدجاج تعلميها معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
دجاجة مقطعة أربعة أجزاء
كوبين ونصف أرز طويل الحبة
حبتي باذنجان شرائح
حبتي فلفل ملون شرائح
حبتي بصل كبير شرائح
بصلة مبشورة
عصير ليمونة حامضة
ملح و فلفل أسود
ملعقة صغيرة حبهان
3 أوراق من الورا
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
1/2 ملعقة صغيرة كركم
مرق لتسوية الأرز

طريقة التحضير
- في وعاء للطهي، ضعي البصل والزيت على النار وقلبي ثم أضيفي الدجاج والتوابل وعصير الليمون. بعد ذلك، قلبي المكونات حتى يقترب الدجاج من النضج.
- اقلي شرائح البصل والفلفل والباذنجان ورصي الباذنجان في وعاء الطهي ثم الدجاج ثم البصل والفلفل ثم الأرز.
- أضيفي المرق الساخن، بحيث يكفي لتغطية الأرز، ثم انتظري حتى يغلي الوعاء وغطيه واتركيه على نار هادئة حتى يتشرب الأرز.
- عندما يتم النضج أتركي الوعاء يهدأ قليلًا ثم اقلبيه في صينية وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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